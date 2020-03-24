Украинский боксер Александр Усик заявил о желании провести бои с чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBО в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри

Усик сообщил, что он ради этого и тренируется.

"Хочу боксировать с обоими и усердно тренируюсь для этого", - передает слова Усика Sky Sports.

Напомним, что ранее мы подробно написали, как боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри.

Позже, на критику Фьюри Александр отреагировал с юмором, опубликовав в своем Instagram, совместное с британцем фото и сделал подпись: "Тайсон, не плачь".

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также мы писали про бой Усик-Чисора: названа окончательная дата и место поединка.