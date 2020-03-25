Двукратная олимпийская чемпионка и экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина заявила, что пандемия коронавируса - это наказание от Бога за несправедливое отношение к РФ

"На мой взгляд, это все произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поется, что нашу землю хранит Бог.

Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передергивания. И на мой взгляд, это некое Божье наказание", - цитирует экс-гимнастку "Спорт-Экспресс".

Ранее мы писали, что летняя Олимпиада в Токио переносится из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 24 марта, об этом официально объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Планируется, что Олимпийские игры пройдут в 2021 году.

Глава японского правительства обратился с предложением о переносе Игр к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот согласился. Точная дата проведения Олимпиады пока не согласована, однако ожидается, что Игры состоятся не позднее следующего года.

«Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года», - сообщил Абэ.

Планировалась, что летние Олимпийские игры стартуют в Токио 24 июля и закончатся 9 августа, однако пандемия коронавируса нарушила эти планы. На фоне распространения болезни целый ряд стран призвал МОК отложить проведение Олимпиады. В частности, Канада и Австралия открыто заявили, что не отправят своих спортсменов на соревнования, если их будут проводить в назначенные сроки.

Напомним, Россию с позором изолировали на четыре года от мира: "Это только напоминание".

Как сообщала Politeka, отстранение России от Олимпиады и ЧМ-2022: вынесен фатальный вердикт.

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