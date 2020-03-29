Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками-2019» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, поделилась эффективным упражнением для растяжки

На своей странице в Инстаграм она опубликовала видео с первым упражнением, передает Рoliteka.net. На ролике Анна ставит одну ногу вперед и медленно выпячивает назад «пятую точку», таким образом растягивая мышцы на ноге. Отметим, что олимпийская чемпионка прекрасно выглядит, она одета в спортивный костюм, который подчеркивает ее идеальную фигуру.

«Упражнение 1. Повторяй за мной 15-20 минут, выставляй сторис и отмечай мою страницу. Желаю всем продуктивного дня!», - написала спортсменка.

Как известно, Ризатдинова на время карантина решила запустить челендж, благодаря которому многие девушки смогут улучшить растяжку и сесть на шпагат. Ежедневно чемпионка будет публиковать упражнения на растяжку. Отметим, что на ее исполнение этих упражнений можно смотреть вечно. Уж больно хорошо у нее это выходит.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова поделилась фото в необычной позе. Гимнастка встала на голову, опираясь на локти. Анна сплела ножки, вытянув одну из них вверх. Девушка прекрасно выглядит.

Ризатдинова стала широко известной после участия в проекте «Танцы», где она заняла второе место. Но до этого Анна добилась многого в спорте и даже завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх.

Напомним, что Анна Ризатдинова уселась на шпагат прямо в супермаркете, похваставшись телом: "Могу и не разогнуться".

Как сообщала Politeka, Анна Ризатдинова в купальнике восхитила идеальной фигурой, фото: "Прекрасно все".

Также Politeka писала, что Остапчук и Ризатдинова снова вместе после "Танців з зірками", видео: «Противно смотреть».