Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что его впечатляет украинский боксер Василий Ломаченко

Тайсон заявил, что хотел бы увидеть противостояние украинца с Джервонтой Дэвисом.

"Меня впечатляет Василий Ломаченко. Этот парень из Украины, знаете? Слышали о нем? Он мне нравится. А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны боксировать вместе", - цитирует Тайсона Boxingnews24.

Кроме того, мы писали, что Майк Тайсон показал, чем занимается во время карантина.

Боксер не выходил в ринг с 2005 года, но сумел доказать своим фанатам, что все еще находится в отличной форме.

В этот раз его спарринг-партнером был пес, который бы сам мог укусить «Железного Майка» за ухо.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что смог бы победить Флойда Мейвезера-младшего.

По словам Тайсона, он без сомнений бы победил Флойда на улице, но в ринге Мейвезера ему не одолеть.

"Уличный бой с Флойдом? Я думаю, что в таких условиях надрал бы ему задницу. В этом нет никаких сомнений. А вот если бы я оказался в ринге, то он бы праздновал победу.

У Мейвезера замечательная техника. Он действительно хорош в том, чем занимается", - рассказал Тайсон.

Напомним, что Тайсон встретился с сенсационным чемпионом в очень странном месте.

Как сообщала Politeka, Тайсон застал жену в постели с голливудской звездой.

Также Politeka писала о том, Майк Тайсон стал настоящим украинцем.