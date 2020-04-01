Украинский боксер Василий Ломаченко и чемпион «в отпуске» Девин Хэйни зарубились в соцсети

Транслятор DAZN поделился на своем профиле достаточно странной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко – Хэйни, передает xsport.ua.

Американец написал в комментариях, что отправит украинца в нокаут:

«Я нокаутирую его».

Ломаченко ответил:

«Ты серьезно?»

Хэйни понял, что задел украинца и продолжил:

«Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть».

Впрочем, Ломаченко не слился:

«Ты знаешь, что я готов. Давай сделаем это».

Спустя какое-то время подключился промоутер Хэйни Эдди Хирн:

«Ломаченко, Хэйни, давайте сделаем это».

Ранее мы писали, что Василия Ломаченко донимает чемпион по версии WBC Девин Хэйни.

Непобедимый американский боксер недоумевает, почему украинцу предоставили звание франчайзингового чемпиона, считая, что таким способом он избежал их встречи в ринге.

При этом Девин Хэйни, получивший свой пояс только благодаря новому статусу украинца, уверен, что Василий Ломаченко не может стать абсолютным чемпионом дивизиона с франчайзинговым титулом.

«Почему он оставил пояс? Вы не знаете? Никто не знает. Ему не нужно было оставлять пояс. Он должен был драться со мной.

Но он не может стать абсолютным чемпионом со своим франчайзинговым титулом. Никто не может отобрать его у него. Ни Теофимо Лопес, ни Ричард Комми, никто. Он не будет абсолютным чемпионом.

Состоится ли наш бой? Я не знаю. Я собираюсь подниматься в весе, он говорил, что нет. Не знаю, состоится ли бой», - приводит слова Хэйни Boxing Social.

Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.

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