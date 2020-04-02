Украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская во время карантина продолжает заниматься спортом вместе со своей собакой.
На этот раз Даяна разместила домашнего питомца в рюкзаке и поехала кататься на велосипеде по одесской набережной.
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Ранее Даяна Ястремская завершила выступления в одиночном разряде на стадии второго раунда Australian Open. В стартовом поединке одесситка обыграла словенку Кайю Юван (6:1, 6:1), но далее ей не удалось справиться с Каролин Возняцки (5:7, 5:7).
Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице в Instagram подборку фотографий из Испании, где она начала подготовку к новому сезону в женском Туре.
Спортсменка отправилась на Пиренеи вместе с родными и новым тренером Сашей Бажином, совмещая тренировочный процесс с активным отдыхом. Лучший тренер по версии WTA 2018 года присоединился к команде Ястремской.
Недавно теннисистка опубликовала ряд снимков и подписала их - "Первая неделя предсезонной подготовки закончена. Время отдыха с моей сестрой и тренерами." На фото Даяна нежится под испанским солнышком в желтом бикини.
А также лежит на подушках в обнимку с девушкой, скорее всего с сестрой, и смотрит на ноутбуке кино.
Молодая спортсменка довольно часто публикует фото в соцсетях. В Инстаграме у нее почти 53 тысячи подписчиков.
Напомним, Даяна Ястремская показала пикантные формы в одном белье.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Ястремская показала, как развлекается в Испании: жаркие фото.
Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.