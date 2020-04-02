Украинские чемпионы часто общаются в соцсетях
Так, на днях Василий Ломаченко в сети договорился о поединке с Девином Хэйни, а теперь свою активность в Instagram проявил Александр Усик.
Фан-аккаунт LomUs поделился видео с тренировки Ломаченко в Аккермане, но одному из подписчиков не понравилась техника чемпиона:
«Коряво, некрасиво, прыжок был с колен, а не с носков. Ничего необычного».
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Александр Усик не прошел мимо и прокомментировал:
«Вы так сделайте, а мы Вас будем комментировать».
К слову, Василий Ломаченко продолжает готовиться к будущим поединкам.
На днях боксер показал, как отжимается от пола с помощью колец.
Соперником Ломаченко должен стать 22-летний американский боксер Теофимо Лопес.
Бой Ломаченко — Лопес должен был состояться 30-го мая в Нью-Йорке, но был перенесен.
Об этом рассказал Лопес.
"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата. Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.
Кроме того, мы писали, что американский боксер в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз пригрозил украинскому чемпиону Василию Ломаченко.
"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.
Также Теофимо Лопес заявил, что его бой против Василия Ломаченко не продлится 12 раундов
"Точно нет. И не думаю, что бой получится соревнованием в техническом мастерстве. То есть в какой-то момент я его просто перееду и забыкую".
Как сообщала Politeka, Ломаченко придумал новый вид спорта, видео: неплохой скилл.
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети, кадры.
Напомним, ранее Ломаченко срочно обратился к украинцам, детали.