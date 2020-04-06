Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал что думает о чемпионе хэвивейта Владимире Кличко

Вот какую характеристику от Льюиса получил наш боксер.

«Крах его карьеры обусловлен тем, что он делал одно и то же в каждом бою. Всегда наступает время, когда кто-то скажет: «Ты не ударишь меня правой рукой» или «Ты не ударишь меня этим левым крюком». У Владимира не было разнообразия ударов, позже это сказалось, когда он потерял Мэнни Стюарда», – рассказал Льюис.

Кроме того, мы писали, что американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона.

По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в "королевском" дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.

"Никто сейчас не является лучшим боксером в супертяжелом весе. Для меня сейчас нет №1. Тайсон Фьюри - не номер один, Джошуа - тоже не №1. Никто сейчас не №1. Сейчас идеальное время для Владимира Кличко вернуться в бокс. Думаю, он сможет разобраться с этими ребятами", - заявил Али Башир.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.