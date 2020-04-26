Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в виртуальном турнире
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
На фото спортсменка позирует в черной короткой юбке и белой блузке с джойстиком в руках.
Теннисистка готовится принять участие в виртуальном турнире Madrid Open.
«Кто-нибудь играет в теннис? Я готова к завтрашнему дню», – подписала снимки Свитолина.
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Ранее мы рассказывали, что Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина. Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом. Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.
Также мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как тренируется во время карантина.
На своей странице в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.
По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.
"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.
Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс
Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"
Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная".