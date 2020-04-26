Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в виртуальном турнире

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На фото спортсменка позирует в черной короткой юбке и белой блузке с джойстиком в руках.

Теннисистка готовится принять участие в виртуальном турнире Madrid Open.

«Кто-нибудь играет в теннис? Я готова к завтрашнему дню», – подписала снимки Свитолина.

Ранее мы рассказывали, что Свитолина начала танцевать для тик-ток во время карантина. Спортсменка восхитила своих подписчиков соблазнительным танцем с оголенным животом. Наша соотечественница выложила видео танцевального челленджа Vibe Challenge Tik Tok, где пользователи популярного приложения должны под музыку энергично двигать руками и ногами, а в конце замереть.

Также мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как тренируется во время карантина.

На своей странице в Instagram теннисистка поделилась видео своей тренировки.

По словам Свитолиной, достаточно 30-40 минут в день, чтобы укрепить тело и повысить иммунитет.

"Привет, ребята! Я знаю, что все переживают непростое время. Но карантин позволяет нам отвлечься и на некоторые полезные вещи. Достаточно всего 30-40 минут в день, чтобы повысить иммунитет и немного укрепить свое тело. Поэтому я решила поделиться с вами комлексом своих домашних упражнений", - написала Свитолина.

Напомним, что Свитолина похвасталась фигурой в облегающей майке, фото: лучший ракурс

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