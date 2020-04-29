Украинский футболист Роман Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ
"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", – подписана публикация, репост которой сделал украинский футболист.
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К слову, весной этого года украинский нападающий Роман Зозуля, выступающий в испанском Альбасете во второй по значимости лиге в стране — Сегунде, также стал участником громкого скандала.
Один из местных политиков обозвал футболиста неонацистом и расистом.
Ранее на нападающего с обвинениями накинулся представитель испанской партии Podemos Пабло Иглесиас.
Левый политик не стеснялся в высказываниях, выражая полную поддержку представителям фанатского движения клуба Райо Вальекано, в котором Зозуля находился на правах аренды в 2017 году.
Из-за шумихи, которая разразилась, футболист не провел ни одного матча за мадридский клуб, вернувшись обратно в Бетис.
Однако представитель левой партии вспомнил об этом случае, назвав Зозулю неонацистом в интервью испанскому изданию Marca.
Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.
Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.
Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.