Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина поделилась с поклонниками забавным видео

Так, украинская теннисистка решила заинтриговать своих подписчиков приготовлением к большой стирки.

В коротком ролике Свитолина продемонстрировала дома на карантине - на камеру летит ее одежда и нижнее белье. И далее мог бы быть эпический момент, а здесь звезда выходит с полным тазиком грязной одежды и отправляется стирать.

Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.

Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.

Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.

Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.

1. Эшли Барти — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наоми Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Элина Свитолина — 6 126 335$

В прошлом году сумма призовых Элины Свитолиной составила чуть больше 4 миллионов долларов.

Всего за карьеру украинская теннисистка уже заработала более 19 миллионов долларов.

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