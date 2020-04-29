Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина поделилась с поклонниками забавным видео
Так, украинская теннисистка решила заинтриговать своих подписчиков приготовлением к большой стирки.
В коротком ролике Свитолина продемонстрировала дома на карантине - на камеру летит ее одежда и нижнее белье. И далее мог бы быть эпический момент, а здесь звезда выходит с полным тазиком грязной одежды и отправляется стирать.
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Кроме того, украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.
Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.
Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.
Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.
1. Эшли Барти — 11 307 587$
2. Симона Халеп — 6 942 442$
3. Наоми Осака — 6 788 282$
4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$
5. Элина Свитолина — 6 126 335$
В прошлом году сумма призовых Элины Свитолиной составила чуть больше 4 миллионов долларов.
Всего за карьеру украинская теннисистка уже заработала более 19 миллионов долларов.
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