Промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)

Цитирует Арума boxingnews24.

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.

Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».

К слову, американский боксер Теофимо Лопес рассказал, что думает об украинце Василие Ломаченко

"Вот многие меня спрашивают: а чем я отличаюсь от других соперников Ломаченко? Многое зависит от твоей ментальной подготовки, от того, как ты себя чувствуешь психологически. Соперники Ломаченко просто верили в то, что он сильный. Он побеждал в поединках еще до того, как выходил в ринг.

Что-то похожее было и у Майка Тайсона. Перед выходом на бой он был самым устрашающим человеком. Парни, которые боксировали с Ломаченко, чувствовали то же самое. Они боялись его. Я же Ломаченко не боюсь. Почему? Я моложе, сильнее и умнее", - заявил Лопес в интервью Youtube-каналу SecondsOut.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".