Промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)
Цитирует Арума boxingnews24.
«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.
Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».
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К слову, американский боксер Теофимо Лопес рассказал, что думает об украинце Василие Ломаченко
"Вот многие меня спрашивают: а чем я отличаюсь от других соперников Ломаченко? Многое зависит от твоей ментальной подготовки, от того, как ты себя чувствуешь психологически. Соперники Ломаченко просто верили в то, что он сильный. Он побеждал в поединках еще до того, как выходил в ринг.
Что-то похожее было и у Майка Тайсона. Перед выходом на бой он был самым устрашающим человеком. Парни, которые боксировали с Ломаченко, чувствовали то же самое. Они боялись его. Я же Ломаченко не боюсь. Почему? Я моложе, сильнее и умнее", - заявил Лопес в интервью Youtube-каналу SecondsOut.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".