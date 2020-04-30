Американский тренер Джеймс Али Башир заявил, что у его подопечного, украинского боксера Владислава Сиренко (12-0, 11 КО) получится завоевать самые престижные чемпионские титулы

«Титулы, которые сейчас есть у Владислава, – неизвестны. Они не признаются в мире большого бокса. Однако для него как для боксера они значат много, ведь он сражался, чтобы их завоевать. И в этих боях у него были соперники, которые также хотели эти пояса.

сиренко

Поэтому, если учитывать, что Влад проходил лагеря и дрался в ринге за эти титулы, и смог их добыть, то с этой точки зрения они для него много значат. И для меня как его тренера они также много значат.

Впрочем, скоро придет время, и мы завоюем пояса WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Мы все их заберем. Просто нужно немного времени, чтобы Владислав преодолел необходимый путь к этим титулам», - передает слова Башира luckypunchnet.

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Недавно мы писали, что Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры

усик, сиренко

«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.

Напомним, Сиренко раскрыл главную проблему Усика перед боем с Чисорой.

А еще Politeka писала, Усик устроил битву с непобедимым Сиренко накануне боя с Чисорой: мощное фото.

Также Politeka сообщала, Владислав Сиренко уверенно разобрался с россиянином, выиграв нокаутом: видео боя.