Украинский боксер выступающий в полулёгкой весовой категории Олег Малиновский (25-0, 7 КО) высказался о поединке Беринчик – Ломаченко

"Почему нет? Профессиональный бокс – это ведь бизнес. Если командам удастся создать вокруг этого поединка какой-то интерес, то, думаю, этот бой может состояться. Ну или если Денис станет обязательным претендентом. Тогда не может не быть этого поединка.

На сегодняшний день этот поединок интересен только в Украине. Но он должен быть в США, в Британии. Вот тогда он действительно может состояться", - поделился мнением Малиновский, передает xsport.ua.

Кроме того, Малиновский высказался о бое Ломаченко – Лопес.

"Думаю, у Лопеса ничего не получится. Может он и попытается, но ничего не сможет такого преподнести Васе. Я думаю, Вася просто раскатает его. В принципе, точно так же, как и всех предыдущих соперников", - заявил украинский боксер.

Недавно мы писали, что промоутер Боб Арум высказал мнение о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василие Ломаченко (14-1, 10 КО)

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия.

Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".