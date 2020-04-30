В сети вспомнили самый брутальный нокаут украинского боксера Виктора Постола (31-2, 12 КО)

Украинец владел поясом WBC International и получил возможность провести бой за звание обязательного претендента. Соперником Постола стал Сельджук Айдын.

Уже в первом раунде турок здорово потряс украинца, но Постол сохранил голову холодной, не упал и сумел восстановиться.

В итоге, бой завершился в 11-м раунде. После правого апперкота от Постола было сложно устоять на ногах - это у Айдына этого и не получилось.

К слову, Виктор Постол попал в топ-1000 лучших боксеров мира

Известный сайт World Boxing News решил определил 1000 лучших боксеров всех времен и составил интересный рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В этом рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс.

1. Флойд Мэйвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рэй Робинсон

5. Мухаммед Али

6. Джо Луис

7. Бернард Хопкинс

8. Арчи Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хулио Сезар Чавес

…37 Владимир Кличко

…100 Александр Усик

…113 Василий Ломаченко

…139 Виталий Кличко

…354 Виктор Постол

…379 Луис Малыш Каплан

…808 Сергей Деревянченко

…933 Вячеслав Глазков

…960 Владимир Сидоренко

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".