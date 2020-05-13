Популярная украинская певица Настя Каменских показала топ упражнений для роскошной попы, как у Ким, тонкой талии и сильных рук

Артистка решила помочь поклонникам худеть правильно и, что важно, с удовольствием. Каменских создала специальный курс с тренировками на разные группы мышц, который поможет сбросить лишние килограммы и подтянуть тело.

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Три полезных ролика Настя разместила на своей странице в Instagram, пишет Рoliteka.net.

Первое видео из этой серии Каменских посвятила, конечно же, тренировке, рассчитанной на мышцы ягодиц. Под свой скандальный хит "Попа как у Ким" певица показала, как нужно правильно приседать и делать махи ногами.

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AND SPORT SPORT SPORT! ⠀ Я подготовила для вас классные видео с тренировками на разные группы мышц! И каждая из этих тренировок будет под ваши любимые хиты, чтобы создать вам бодрое настроение! ⠀ Первое видео из этой серии уже на моем YouTube канале! Думаю, вы догадались, какие мышцы и под какую песню мы будем тренировать в первую очередь! 🌰🍑👩🏽 Переходите по ссылке в описании и с̶м̶о̶т̶р̶и̶т̶е занимайтесь! И не забывайте - все по 3 подхода! 💪🏻 ⠀ И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ!!! Записи всех спортивных прямых эфиров тоже постепенно появятся на YouTube канале, так что теперь вы сможете тренироваться в любое время! ⠀ Надеюсь, я порадовала вас! А дальше дело за вами! 💪 #sportwithnk

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Позже Каменских показала свои любимые и эффективные упражнения на пресс под песню Peligroso. Для лучшего результата певица советует выполнить как минимум три круга этой тренировки. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты.

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ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥 ⠀ Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты ⠀ И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽

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Напоследок Каменских записала видео с тренировкой рук и плеч. Для максимального результата нужно выполнять минимум три похода тренировки. Упражнения, которые показала Настя, не позволят вам перекачать свои руки и плечи, а только сделают их крепкими и женственными.

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ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч 🙆‍♀️ Тренируемся под музыку! В этот раз - под вашу любимую ELEFANTE 🐘 ⠀ Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными. ⠀ И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! ⠀ Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится! ❤️

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Напомним, тренер Насти Каменских показал, как заниматься спортом с детьми дома: полезное видео.

Как сообщала Politeka, Каменских, Лобода, Тодоренко и другие звезды ошеломили видом во время тренировки.

Также Politeka писала, что тренер Насти Каменских показал, как избавиться от лишнего жира на животе: топ-3 эффективных упражнений.