Популярная украинская певица Настя Каменских показала топ упражнений для роскошной попы, как у Ким, тонкой талии и сильных рук
Артистка решила помочь поклонникам худеть правильно и, что важно, с удовольствием. Каменских создала специальный курс с тренировками на разные группы мышц, который поможет сбросить лишние килограммы и подтянуть тело.
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Три полезных ролика Настя разместила на своей странице в Instagram, пишет Рoliteka.net.⠀
Первое видео из этой серии Каменских посвятила, конечно же, тренировке, рассчитанной на мышцы ягодиц. Под свой скандальный хит "Попа как у Ким" певица показала, как нужно правильно приседать и делать махи ногами.
Позже Каменских показала свои любимые и эффективные упражнения на пресс под песню Peligroso. Для лучшего результата певица советует выполнить как минимум три круга этой тренировки. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты.
Напоследок Каменских записала видео с тренировкой рук и плеч. Для максимального результата нужно выполнять минимум три похода тренировки. Упражнения, которые показала Настя, не позволят вам перекачать свои руки и плечи, а только сделают их крепкими и женственными.
Напомним, тренер Насти Каменских показал, как заниматься спортом с детьми дома: полезное видео.
Как сообщала Politeka, Каменских, Лобода, Тодоренко и другие звезды ошеломили видом во время тренировки.
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