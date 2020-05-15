Американский боксер Райан Гарсия (20-0, 17 КО) успел провести свой бой в 2020 году еще до начала карантина

Гарсия вышел в ринг, уже с экс-претендентом на полноценный пояс чемпиона мира, Франсиско Фонсекой (25-3-2, 19 КО).

Райан победил в первом раунде.

Решающий момент наступил, когда Фонсеко опустил руку и Гарсия сразу же этим воспользовался - одним ударом он вырубил соперника, который после удара долго не мог придти в себя.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса

"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.

Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.

"Я думаю, что у них получится очень непростой бой. Теофимо – сложный соперник. Но Ломаченко – фаворит. Его боксерские навыки ставят его выше любого другого. Но он уступает Лопесу в размерах и это будет преимущество Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, он очень силен", - резюмировал бывший чемпион мира Майки Гарсия.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".