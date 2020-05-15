Франсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле
Бой продлился менее 20 секунд - с начала поединка после точного попадания Нганну, отправившего в нокаут Розенстрайка.
Так, Жоржиньо Розенстрайк (10-0) потерпел первое поражение в карьере, а Фрэнсис Нганну (14-3) одержал четвёртую победу кряду.
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Кроме того, американский боксер Райан Гарсия (20-0, 17 КО) успел провести свой бой в 2020 году еще до начала карантина
Гарсия вышел в ринг, уже с экс-претендентом на полноценный пояс чемпиона мира, Франсиско Фонсекой (25-3-2, 19 КО).
Райан победил в первом раунде.
Решающий момент наступил, когда Фонсеко опустил руку и Гарсия сразу же этим воспользовался - одним ударом он вырубил соперника, который после удара долго не мог придти в себя.
Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса
"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.
Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".