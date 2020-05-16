Американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась идеальной спортивной формой в жарком фотосете

Лекси Кай часто устраивает съемки на природе, в спортзале и дома, показывая, как активно занимаетя спортом или ухаживает за собой. Сегодня же девушка предстала в совершенно новом образе, примерив оригинальный наряд, сообщает Politeka.net.

В этот раз девушка решила примерить белье модного бренда, которое уже не раз рекламировала известная фитнес-модель Ана Чери. Лекси же не отстает от модных трендов и восхищает не менее шикарным видом в тесном белье.

Фанаты остались в восторге от нового образа модели, которая покрасовалась собой на фоне природы:

«❤️❤️❤️❤️ восхитительная», «шикарная женщина Wowww 😍😍», «👸👑😍🔥🐶 счастливых выходных вам удивительная красотка лекси. Посылаю тебе и 🐶 всю любовь и 💞💞💞. Вы невероятно красивы в зеленом 💋💋💋», «Orgeous Великолепно ❤️», «Милая картинка», «Великолепная женщина 😍🌹», «Великолепно 🔥🔥🔥🔥», «Ты такая стильная».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.