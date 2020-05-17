Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала пикантный снимок

Как передает Politeka.net, кадр с тренировки она опубликовала на своей страничке в Facebook.

Джорджина не редко делится со своими подписчиками ошеломительными результатами своих занятий и постоянно получает порции положительных отзывов о фигуре.

В этот раз она предстала на кадре в спортивном топе, который с трудом удерживал соблазнительные объемы избранницы Роналду. Жаркое селфи позволило насладиться сочным видом Джорджины, а ее изумительное тело заставило завидовать всех мужчин звездному футболисту.





Более двух миллионов человек оценили лайком данный снимок и, конечно же, лестными комментариями.

Стоить отметить, что Криштиану и Джорджина встречаются с 2017 года, когда форвард выступал за мадридский Реал.

Криштиану пропустил церемонию вручения "Золотого мяча", поскольку в это же время получал приз лучшему игроку Серии А сезона 2018\19. А вот награду от France Football забрал его давний оппонент Лионель Месси.

Ранее девушка нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала об отношениях со звездой футбола.

Невеста португальского форварда заявила, что они очень счастливы вместе, а свадьба входит в их планы, но пока они заняты другими делами.

Также Джорджина Родригес развеяла предположения, что она беременна, отметив в шутку, что просто любит поесть.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».

Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».