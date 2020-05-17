Фитнес-модель Лекси Кай порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в крохотном мини-белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram аккаунт.

«С днем рождения меня! Спасибо всем, кто поздравил. Сегодня очень красивый и солнечный день», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лекси Кай позирует в крохотном белье на фоне бассейна, прикрыв формы крохотным бельем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, на это невозможно смотреть! Какая красота», «вау, какие бомбы – дай бог такие свеем», «какая же она красивая – невероятно», «божественная Лекси – люблю тебя», «с днем рождения, ангел!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, американская фитнес-модель Лекси Кай похвасталась идеальной спортивной формой в жарком фотосете.

Лекси Кай часто устраивает съемки на природе, в спортзале и дома, показывая, как активно занимаетя спортом или ухаживает за собой. Сегодня же девушка предстала в совершенно новом образе, примерив оригинальный наряд.

В этот раз девушка решила примерить белье модного бренда, которое уже не раз рекламировала известная фитнес-модель Ана Чери. Лекси же не отстает от модных трендов и восхищает не менее шикарным видом в тесном белье.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.