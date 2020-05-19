Промоутер Василия Ломаченко готовится к тому, что поединок украинца против Теофимо Лопеса состоится в США

Также он заявил, что во время поединка вряд ли будут присутствовать зрители.

"Мы хотим провести их бой как можно быстрее. Ломаченко находится в Украине, и мы пытаемся найти возможность вернуть его в США вместе с отцом и другими членами команды. Мы не настроены на организацию промежуточных поединков. Скорее всего, бой Ломы и Лопеса пройдет без зрителей", – цитирует Боба Арума издание BoxingNews24.

Кроме того он рассказал, что бой между боксерами может состояться в сентябре, если ему удастся привезти Ломаченко и его людей в США.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится

«Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели.

Большинство парней из топ-15 в моем дивизионе сейчас находятся не в США. Это бесит».

Скорее всего, Лопес имел ввиду, что бой против Ломаченко не состоится сразу же после карантина.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".