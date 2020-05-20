Тренер сборной Украины по футболу, экс-нападающий “Динамо”, “Милана” и “Челси” Андрей Шевченко вошел в символическую сборную лучших футболистов из Восточной Европы, которые когда-либо играли в чемпионате Италии

Список составил портал Football Italia.

"До переезда в Лондон Шевченко выиграл с “Миланом” все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и “Золотой мяч” в 2004-м году.

Шевченко считается одним из самых совершенных нападающих. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в “Милане”, – отметили авторы символической сборной.

К слову, украинский футболист Роман Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ.

"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены в наши подшефные подразделения ВСУ", – подписана публикация, репост которой сделал украинский футболист.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.