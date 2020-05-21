Украинский боксер среднего веса Иван Редкач высмеял видео с чемпионом WBO и WBA, WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

На видео Ломаченко обнимаясь позирует с детьми, но когда к нему подходит девушка и пытается его приобнять для фото, Василий прячет руки за спиной.

Вася и Фанаты 🇺🇦кто ему руки связал 😳 Gepostet von Ivan El Terribel Redkach am Dienstag, 19. Mai 2020

"Вася и фанаты. Кто ему руки связал?", – подписал видео Редкач.

К слову, промоутер Василия Ломаченко заявил, что украинец может попасть на бой с Лопесом в сентябре, если будет лететь из Москвы

"Если у вас нет визы, то у вас проблемы, поскольку консульства закрыты и не занимаются их выдачей. Кроме того, чтобы попасть в США, вы должны находиться в стране, для которой Соединенные Штаты не закрыли границы.

Как ни странно, на жителей постсоветского блока запрет на въезд не действует. Поэтому сначала мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда он прилетит сюда", – цитирует Боба Арума издание Boxing Scene.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его поединок против украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) не состоится

«Боя против Ломаченко не будет, потому что он в Украине, а там закрыты перелеты. Он не может прилететь в США. Мы пытались устроить бой с Хэйни, но они не захотели.

Большинство парней из топ-15 в моем дивизионе сейчас находятся не в США. Это бесит».

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".