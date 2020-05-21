Популярная украинская фитнес-модель Илона Бальвас опубликовала откровенные фото

Чемпионка престижного европейского турнира FitModelCup2018 и вице-чемпионка Украины в категории фитнес-бикини-2018 выложила жаркое фото.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram спортсменки.

В кадре модель голая лежит в кровати, прикрыв грудь руками.

"Немного 18+ на выходных", - подписала снимок в сторис модель.

Девушка часто балует своих подписчиков жаркими фото в Инстаграм.

"Милашка личеко губки супер", " Ты - совершенство!", "Очень красивое фото!", - пишут подписчики комментариях.

К слову, бывшая жена футболиста сборной Украины Артема Кравца, через неделю после расставания с мужем опубликовала откровенное фото

На снимке девушка запечатлена крупным планом, при этом акцент сделан на ее внушительном бюсте.

"Я редко показываю улыбку на фото", - подписала фото девушка.

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