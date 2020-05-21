Ирландский боксер Стефен Маккенна (4-0, 4 КО) рассказал историю о своем спарринге с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

Так боксер рассказал, что притворился левшой, чтобы выйти с Ломаченко на спарринг.

"Он хотел найти себе спарринг-партнера левшу, и я говорю: «Я левша, я готов спарринговать». Они не верили, что я легковес, потому что я высокий. Но я тогда дрался в легком дивизионе.

В итоге, я провел с ним 5 невероятных раундов. Потрясающий опыт. Делить с ним один ринг – невероятный опыт. Это было еще до того, как я перешел в профессионалы. Но это было здорово.

Я пытался спарринговать, как обычно, просто работал в ринге. Он очень сфокусирован, ну а его работа ног делает его лучшим, она невероятна. Он делает свои углы. Он всесторонне хорош", - заявил Маккенна.

К слову, промоутер Василия Ломаченко заявил, что украинец может попасть на бой с Лопесом в сентябре, если будет лететь из Москвы

"Если у вас нет визы, то у вас проблемы, поскольку консульства закрыты и не занимаются их выдачей. Кроме того, чтобы попасть в США, вы должны находиться в стране, для которой Соединенные Штаты не закрыли границы.

Как ни странно, на жителей постсоветского блока запрет на въезд не действует. Поэтому сначала мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда он прилетит сюда", – цитирует Боба Арума издание Boxing Scene.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".