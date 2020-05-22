Президент WBС Маурисио Сулейман не считает ошибкой присвоение украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) звания «франчайзингового» чемпиона

По словам Сулеймана, в скором времени в дивизионе будет сразу три обладателя титулов WBC.

«Я вижу возможность для проведения замечательных поединков. «Франчайзинговый» титул добавит увлекательности. Хавьер Фортуна и Люк Кэмбелл подерутся за звания временного чемпиона. Они подписали контракт на титульный бой. Дэвин Хэйни («обычный» чемпион WBC, - прим.) восстановился после травмы, поэтому у нас есть шанс устроить много великолепных боев. Теофимо Лопес – невероятно зрелищный боец.

Ломаченко, Фортуна, Кэмпбелл, Хэйни – у них есть два года, чтобы устраивать отличные поединки. Я выбрал путь, который даст миллионам болельщиков возможность увидеть великие бои. Это самое важное в боксе. Если это расстроит или запутает нескольких фанатов, так тому и быть. Я же предпочитаю сохранять активность на ринге, чтобы миллионы зрителей смотрели великолепные поединки», - цитирует Маурисио boxingscene.com.

К слову, промоутер Василия Ломаченко заявил, что украинец может попасть на бой с Лопесом в сентябре, если будет лететь из Москвы

"Если у вас нет визы, то у вас проблемы, поскольку консульства закрыты и не занимаются их выдачей. Кроме того, чтобы попасть в США, вы должны находиться в стране, для которой Соединенные Штаты не закрыли границы.

Как ни странно, на жителей постсоветского блока запрет на въезд не действует. Поэтому сначала мы отправим Ломаченко в Москву, а оттуда он прилетит сюда", – цитирует Боба Арума издание Boxing Scene.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".