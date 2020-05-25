Ровно 15 лет назад состоялся легендарный поединок - финал Лиги чемпионов
Стамбул принимал заключительный матч сезона-2004/05 в Лиге чемпионов, где 25 мая 2005 года между собой встречались Ливерпуль и Милан, передает football.ua.
Этот поединок считается лучшим финалом в истории турнира.
"Россонери" доминировали на поле – к перерыву счет был 3:0 и, казалось, что шансов у "красных" уже нет. Однако все резко изменилось после перерыва: Ливерпуль за шесть минут отыграл три гола и перевел игру в дополнительное время.
Дело дошло до серии пенальти, где сплоховали Андрей Шевченко, Андреа Пирло и Сержиньо. Как признался украинец, он до сих пор не может смотреть на видео сейвы Ежи Дудека. Помимо одиннадцатиметрового, Шевченко также не реализовал выход один на один с голкипером в овертаймах.
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
Тина Кароль с сыном сбежала от Балана в глухомань, кадры: "Каждый день прилив эмоций"
"На 1000 гривен меньше": со счетов украинцев исчезают деньги, ПриватБанк сделал важное заявление
Неожиданный финал "Холостяка", Михайлюк выбрал себе невесту: "Мое сердце говорит...", фото
К слову, тренер сборной Украины по футболу, экс-нападающий “Динамо”, “Милана” и “Челси” Андрей Шевченко вошел в символическую сборную лучших футболистов из Восточной Европы, которые когда-либо играли в чемпионате Италии
"До переезда в Лондон Шевченко выиграл с “Миланом” все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и “Золотой мяч” в 2004-м году.
Шевченко считается одним из самых совершенных нападающих. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в “Милане”, – отметили авторы символической сборной.
Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.
Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.
Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.