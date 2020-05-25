Ровно 15 лет назад состоялся легендарный поединок - финал Лиги чемпионов

Стамбул принимал заключительный матч сезона-2004/05 в Лиге чемпионов, где 25 мая 2005 года между собой встречались Ливерпуль и Милан, передает football.ua.

Этот поединок считается лучшим финалом в истории турнира.

"Россонери" доминировали на поле – к перерыву счет был 3:0 и, казалось, что шансов у "красных" уже нет. Однако все резко изменилось после перерыва: Ливерпуль за шесть минут отыграл три гола и перевел игру в дополнительное время.

Дело дошло до серии пенальти, где сплоховали Андрей Шевченко, Андреа Пирло и Сержиньо. Как признался украинец, он до сих пор не может смотреть на видео сейвы Ежи Дудека. Помимо одиннадцатиметрового, Шевченко также не реализовал выход один на один с голкипером в овертаймах.

К слову, тренер сборной Украины по футболу, экс-нападающий “Динамо”, “Милана” и “Челси” Андрей Шевченко вошел в символическую сборную лучших футболистов из Восточной Европы, которые когда-либо играли в чемпионате Италии

"До переезда в Лондон Шевченко выиграл с “Миланом” все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и “Золотой мяч” в 2004-м году.

Шевченко считается одним из самых совершенных нападающих. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в “Милане”, – отметили авторы символической сборной.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.