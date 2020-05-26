Американский боксер Теофимо Лопес активно готовится к поединку с Василием Ломаченко
В сети появилось видео тренировки, во время которой Лопес мастерски прыгает на скакалке.
Его бой против украинца Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе планировался на конец мая, но был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.
Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес заявил, что украинец Василий Ломаченко хочет отложить проведение боя с ним
Кроме того, Лопес в очередной раз оскорбил украинца.
"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".