Американский боксер Теофимо Лопес активно готовится к поединку с Василием Ломаченко

В сети появилось видео тренировки, во время которой Лопес мастерски прыгает на скакалке.

Его бой против украинца Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе планировался на конец мая, но был перенесен на более поздний срок из-за пандемии.

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес заявил, что украинец Василий Ломаченко хочет отложить проведение боя с ним

Кроме того, Лопес в очередной раз оскорбил украинца.

"Я расскажу кое-какое д*рьмо, о котором я узнал. Эта с*чка Ломаченко хочет провести промежуточный бой. Так что теперь Top Rank хочет, чтобы и у меня был промежуточный бой. Нах*й это! Мне никакие промежуточные бои не надо. Моим промежуточным боем будет поединок с Ломаченко", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".