Поединки украинских боксеров перенесли из-за пандемии китайского вируса

Календарь ближайших боев украинцев опубликовало издание sport.ua.

Январь

24.01.2020. Екатеринбург (Россия)

Эдуард Скавинский (Украина, 11–0) – Науэль Альберто Галесси (Аргентина, 13–5–1) – UD 10

25.01.2020. Бруклин (Нью-Йорк, США)

Дэнни Гарсия (США, 35–2) – Иван Редкач (Украина, 23–4–1) – UD 12, бой-элиминатор WBC

Стивен Фултон (США, 17–0) – Арнольд Хегай (Украина, 16–0–1) – UD 12, бой-элиминатор WBO

31.01.2020. Шривпорт (Луизиана, США)

Тарас Шелестюк (Украина, 17–0) – Луис Альберто Верон (Аргентина, 18–1–2) – UD 10, рейтинговый бой

Февраль

01.02.2020. Калининград (Россия)

Карен Чухаджян (Украина, 15–1) – Сергей Воробьев (Россия, 9–0) – SD 10, за титул чемпиона WBA International

01.02.2020. Копенгаген (Дания)

Оливер Менг (Дания, 7–0) – Василий Курасов (Украина, 11–3) – UD 10, за титул IBF среди молодежи

08.02.2020. Киев (Украина)

Артем Далакян (Украина, 19–0) – Хосбер Перес (Венесуэла, 17–2) – UD 12, за титул чемпиона WBA

08.02.2020. Гёппинген (Германия)

Виктор Выхрист (Украина, дебют) – Андрей Мазаник (Беларусь, 13–10), TKO 1, дебютный бой

22.02.2020. Бровары (Украина)

Денис Беринчик (Украина, 12–0, 7 KO) – Эктор Эдгардо Сармиенто (Аргентина, 21–1), UD12, рейтинговый бой

Дата неизвестна

(?) Фресно (Калифорния, США)

Хосе Карлос Рамирес (США, 25–0) – Виктор Постол (Украина, 31–2), за титулы чемпиона WBC и WBO

(?) Лондон (Великобритания)

Александр Усик (Украина, 17–0) – Дерек Чисора (Великобритания, 32–9), рейтинговый бой

(?) Нью-Йорк (США)

Василий Ломаченко (Украина, 14–1) – Теофимо Лопес (США, 15–0), за титулы чемпиона WBC, WBA, IBF, WBO

Ранее мы писали, что американский боксер Теофимо Лопес заявлял, что не хочет драться с украинцем при пустых трибунах

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум убедил Теофимо, что у него нет выбора.

В интервью ютуб-каналу SecondsOut глава Top Rank, который организует бой Ломаченко – Лопес, отреагировал на слова Теофимо Лопеса.

"Я говорил с Теофимо, он очень классный парень, хороший боксер. Я сказал ему: "Теофимо, выбор не в том, хочешь ли ты драться с болельщиками или без. У тебя нет такого выбора. Выбор в том, хочешь ли ты драться или нет. Это и весь выбор", – заявил Арум.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".