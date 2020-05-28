Легендарный супертяж Майк Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои

Так, форма 53-летнего ветерана восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Теперь же есть надежда, что Майк вернется.

К слову, Майк Тайсон может вернуться в бокс.

Так, Шеннон Бриггс, предложил Тайсону провести бои с братьями Кличко.

«Я общался с Майком и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды – Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко.

Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге».

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь высказал видение своего возможного возвращения на ринг.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах.

Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки".

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.