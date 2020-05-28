Известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала себя в ванной и рассказала о своем досуге

На фото Ванзант лежала в ванной с пеной, показывая только частично голову, ноги и руки. Красавица пальцами показа сердечко. На фото можно увидеть еще и ноги Остина - мужа Пейдж, у которого между ними и лежала звезда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Никаких забавных дел на вечер. Только любовь", - подписала кратко пост Пейдж.

Фанаты поставили 26 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Да, но эта подушка, которую вы используете, безусловно, не мягкая, лол", "Веселые дела - это любовь", "Просто выпустите это уже", "О, я почти уверен, что будет какое-то смешное дело", "Две подушечки для головы".

Ранее мы сообщали, что известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант показала домашнее фото без лишней одежды.

Красавица стояла в тапках и держала в руке шляпу, повернувшись спиной к камере. Ванзант больше ничего не надела, прикрыла только пятую точку головным убором. В этот раз девушка решила собрать волосы в хвост. Рядом можно увидеть собаку и мужчину, который тоже стоял без одежды, зато в шапке.

Сообщалось, что известная тату-модель Джилл Харденер показала свои умения в кровати.

На фото Джилл позирует в трусиках и топе, расположившись на кровати. Красавица легла на спину и задрала одну ногу выше головы, демонстрируя свою растяжку. Красотка настолько увлеклась позой, что кое- что засветила из-за этого. Фотография получилась максимально жаркой и "клубничной".

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