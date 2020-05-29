Легендарный боксер Майк Тайсон встретился со звездой WWE Крисом Джерико

Так, боксер пришел на шоу All Elite Wrestling вместе с бойцами MMA.

Когда он поднялся на ринг, рестлер высмеял Тайсона за то, что он не пришел один, и хотел заставить боксера извиниться за нокаут, в который он отправил Джерико в 2010 году.

Майк разозлился на звезду WWE - он разорвал на себе футболку и оттолкнул рестлера, после чего началась массовая драка.

Ранее мы писали, что легендарный супертяж Майк Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.

Так, форма 53-летнего ветерана восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Теперь же есть надежда, что Майк вернется.

К слову, Майк Тайсон может вернуться в бокс.

Так, Шеннон Бриггс, предложил Тайсону провести бои с братьями Кличко.

«Я общался с Майком и мы обсуждали одну идею. Если мы сможем ее реализовать, то это случится. Нам нужно объединиться в команды – Майк Тайсон и Шеннон Бриггс против братьев Кличко.

Если что, одного из них может заменить Дэвид Хэй. Это будет командный бой. Вроде тех, которые вы смотрите в рестлинге».

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.