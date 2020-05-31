Донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" на НСК Олимпийский в 24 туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины

Зрелищный поединок завершился со счетом 3:1. "Шахтер" добывает волевую победу и отрывается от преследователей на 16 очков. Киевляне остаются на 4 месте.

Отметим, из-за карантина стало невозможным присутствие болельщиков на трибунах, матч можно было посмотреть только в онлайн-трансляции. 

Популярные статьи сейчас

Как выглядят сестры-красотки Веры Брежневой, Бузовой, Асмус, Фриске и других звезд: неожиданные фото

Коварный циклон ударит по большинству областей, погода в Украине резко изменится: кому не повезет

В ПриватБанке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен..."

Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок, "по 500 гривен ежемесячно"
Показать еще