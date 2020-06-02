Российский футбольный комментатор Василий Уткин встал на защиту Александра Усика

В интервью на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко Уткин заявил, что СМИ превратили жизнь боксера в ад.

"В силу своей специальности я так или иначе выделяю спортсменов, за ними слежу. Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизнь Александра Усика. Это же просто какой-то ад. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте. Я очень красноречивый, изворотливый, но я порой не знаю, как дать ответ на вопросы, чтобы тебя просто оставили в покое. А он ведь, ко всему прочему, еще и боксер. Каким бы он ни был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо разговаривает", - резюмировал Уткин.

К слову, бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне.

Поединок был перенесен после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения этих боев в ближайшие месяцы. Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего торжественного выступления в Саудовской Аравии они узнали, что не все должно происходить в США», — сказал промоутер Эдди Хирн.

Александр Усик и Дерек Чисора могут провести бой в конце августа.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

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