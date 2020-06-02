33-летняя болгарская фитнес-модель Янита Янчева осчастливила фанатов жарким фото на тренажере

Красотка, будучи сертифицированным фитнес-тренером и у которой 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, любит хвастасться своими достижениями в спорте, выставляя напоказ идеальную фигуру, а также делиться видеотренировками, вдохновляя людей по всему миру.

Примечательно, что девушка с детства профессионально занималась гимнастикой, даже не думая перейти в силовой спорт. Однако, приняв участие в 2008 году в реалити-шоу "Последний герой", и сильно похудев в результате, Янита решила вплотную заняться своим телом, постоянно совершенствуясь и делясь навыками с желающими пойти по ее стопам.

Тренировки Яниты рассчитаны для прокачки всей мускулатуры. С понедельника по пятницу девушка автономно прокачивает все группы мышц. Любимые упражнения — становая тяга, классические приседания, изолирующие практики для ягодиц.

Как передает Politeka.net, Янчева восхитила публику фото в Инстаграм, на котором предстала в спортивном костюме серо-синего оттенка со вставками из "сеточки". Эластичная ткань наилучшим образом отбянула ее прелести, подчеркнув все безупречные линии мышц.

Спортивная блондинка позировала на турнике, расслаблено раскинув руки и соблазнительно выгнув спину.

"Скажи "Я буду!" и затем придерживайся этого - Это единственный способ сделать это 💥", - подписала фото Янита.

Фанаты кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты: "Люблю это😍"; "Мое сердце💛"; "Идеальное тело"; "Красивая ❤️"; "Ты такая горячая 👌👌👌🔥"; "Милашка королева @yanitayancheva ❤💓💓💕💙"; "Ладно, шутки закончились. Я готов, чтобы вы приняли меня".

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