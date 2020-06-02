Украинский боксер Александр Гвоздик получил одну из самых ярких побед

Так, выступая во Всемирной серии бокса за «Украинские атаманы» в 2013 году, тогда был повержен очень дерзкий на тот момент иранец Эхсан Рузбазани, пишет xsport.ua.

Бой был равным до момента удара в третьем раунде, когда харьковчанин отправил соперника на настил. Когда Рузбахани поднялся, то его команда после добивания выбросила полотенце.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что обладатель титулов WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победит Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО)

«Ломаченко – Лопес – очень интересный бой. Очень эффектный соперник у Васи. Но он не будет таким эффектным, когда перед ним будет стоять Лома.

Каждый делает столько, сколько позволяет сделать соперник. Вася – абсолютно другого уровня противник. Как Лопес сможет применять ударную мощь, мы увидим только в ринге.

Будет медленный старт со стороны Ломаченко. Когда Лопес начнет терять уверенность, то с раунда 4-го Вася начнет включаться и доведет дело до уверенной победы по очкам», - рассказал украинец в интервью Pro Boxing UA.

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