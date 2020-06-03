Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) опубликовал новое видео

Так, чемпион мира по версия WBO, WBA, WBC Franchise в легком весе продемонстрировал свою железную выносливость на видео.

Боксер готовится к бою с Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО) несмотря на то, что бой перенесен на неопределенный срок.

"Главное не падать духом,ни смотря ни на что! Вася лучший-всегда!", "Вот что значить, характер настоящего Украинца. Это больше чем вся эта пиз..дота в раде и интригантов в его сторану. Вася СПАСИБО тебе большое , ты кумир миллионов молодёжи , и я вижу, что и мои дети тренируются под твои видосы. А не сопли во дворе дуют", " Заряжен на победу, это супер, так держать, топим за Лому", - пишут подписчики боксера в комментариях.

Ранее мы писали, что американский тренер Мэнни Роблес рассказал, что думает о поединке Ломаченко - Лопес

"Могу сказать, что я хорошо знаком с возможностями Лопеса. Мне известно, что он может сделать и чего может достичь за короткий период времени. Сейчас Теофимо рассчитывает провести бой с Василием Ломаченко.

Лопес - особенный боксер, но если честно, я бы расставил соотношение сил как 60 на 40 в пользу Ломаченко. Теофимо только начинает свой путь в большом боксе, а его соперник уже многого достиг за последние годы".

"Я думаю, что Теофимо не должен боксировать с Ломаченко прямо сейчас. Лучше подождать пару лет, пока Ломаченко немного состарится. Но нет, Лопес хочет провести этот бой сейчас", - заявил Роблес в интервью Youtube-каналу Fino Boxing.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".