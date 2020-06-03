Главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко раскритиковали украинцы

Так, спортивный журналист и главный редактор официального сайта киевского Динамо Кирилл Крыжановский опубликовал пост в Facebook.

"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные...



Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне...", - написал Крыжановский.

Пользователи сети и подписчики поддержали слова журналиста в комментариях:

"Стандартное поведение для публичной персоны", "Шевченко и Кличко волнует убитый американским копом чернокожий американец, но не волнует изнасилованая полицией девушка в украинском Кагарлыке", "Гравець норм, людина гі*но..", " Просто Кагарлик і Переяслав....ееее...по-лондонськи погано вимовляються,...ееееее!Інша справа Мінесота...ееее!", "ну дети его в Украине не будут жить, так какая ему разница кто тут кого убивает..." - пишут фолловеры.

К слову, тренер сборной Украины по футболу, экс-нападающий “Динамо”, “Милана” и “Челси” Андрей Шевченко вошел в символическую сборную лучших футболистов из Восточной Европы, которые когда-либо играли в чемпионате Италии

"До переезда в Лондон Шевченко выиграл с “Миланом” все, что только можно, включая чемпионат Италии, Лигу чемпионов и “Золотой мяч” в 2004-м году.

Шевченко считается одним из самых совершенных нападающих. Быстрый, мощный, техничный, одаренный и способный забить буквально с любой точки на поле. Шевченко был неудержим в эпоху своих выступлений в “Милане”, – отметили авторы символической сборной.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.