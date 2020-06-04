Чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе американец Теофимо Лопес обрушился с матами на украинца Василия Ломаченко

"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как су*ка и хочет сперва провести такой себе разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой.

На что это все похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никаких других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The Knockdown 3 Rule.

Промоутер Top Rank Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя украинца Василия Ломаченко и американца Теофимо Лопеса.

"Мы планируем бой Ломаченко и Лопеса на сентябрь, хотим пустить на арену 2,5 тысячи зрителей. Должен сказать одно: я им предлагал провести промежуточные бои, но они оба отказались и сказали, что не хотят драться с кем-либо еще, кроме как друг с другом", — заявил Боб Арум.

К слову, 34-летний Хорхе Линарес поделился мнением относительно поединка Ломаченко - Лопес

Об этом он рассказал во время недавнего интервью на «Ak And Barak Show».

«Мы видим, что сейчас есть много хороших боксеров в легком весе, но, вы знаете, я дрался с Ломаченко. Он все еще лучший в легком весе. Да, у него будет следующий большой и сильный противник. Это Теофимо Лопес, верно? Теофимо Лопес тоже хороший боец.

Достаточно ли сил у 22-летнего чемпиона, чтобы победить Ломаченко?

«Я так не думаю — Ломаченко сейчас другой. После моего боя Ломаченко сильно изменился, правда? Очень, но он по-прежнему лучший», — считает Линарес.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".