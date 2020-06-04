Главным кандидатом на замену Алексею Михайлеченко на посту главного тренера Динамо, является российский специалист Юрий Семин.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на ресурс Dynamo.kiev.ua, которое в свою очередь ссылается на собственные источники в Москве.

Источники в России отметили, что все разногласия и недоразумения между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом, которые были между ними когда теперь в прошлом.

Отметим, что если Семин таки возглавит столичный клуб . то это будет уже его третий приход в Динамо. Ранее он уже тренува киевский гранд в 2007-2009 годах и 2010-2012 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" уверенно победил киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" в 24 туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины.

Зрелищный поединок завершился со счетом 3:1. "Шахтер" добывает волевую победу и отрывается от преследователей на 16 очков. Киевляне остаются на 4 месте.

Отметим, за карантина стало невозможным присутствие болельщиков на трибунах, матч можно было посмотреть только в онлайн-трансляции.

Команды очень активно начали, передает Football24.ua. Динамовцы вывели на удар Русина с линии штрафной - Пятов эффектно парировал. На 4-й минуте Шепелев не успел помешать Патрику протащить мяч по центру, Тайсон получил пас без попечения Кендзери, но пробил с нескольких метров очень слабо в руки Бущану. Мораес упал в борьбе с Шабановым, VAR не подтвердил претензии на пенальти. Цитаішвілі, который все же вышел в стартовом составе, перехватил мяч на чужой половине, но пас в центр не прошел. Также и Шепелев перспективно задумывал пас со спины, с тем же "успехом".

На 16-й киевляне откровенно простили. Кендзера пробил с рикошетом, Вербича и Русина дважды подряд заблокировал Кривцов. Еще парочка подач с углового завершилась без проблем для Шахтера. "Горняки" проиграли очередной подбор после стандарта, Сидорчук бахнул из-за пределов штрафной в дальний нижний. Монзуль проверила повторы и увидела довольно сомнительное нарушение правил, отменив гол через легкое движение Попова в сторону лица Степаненко.

Первая замена уже на 53-й минуте. Маркос Антонио получается у Шахтера. Коваленко ушел с поля, запомнившись лишь желтой карточкой. Вышел под нападающими хавбек сборной Украины, но откровенно разочаровал. Русин и Шепелев двумя плохими передачами загубили очень перспективный контрнаступление своей команды. Какой фантастический подкат от Цитаішвілі. Вингер, которому часто ставят в вину проблемы с отбором, безупречно выцарапал мяч в своей штрафной из-под ноги Исмаили. Исмаили после подачи Марлоса падал в борьбе с Кендзерою. Была борьба на грани пенальти, но Монзуль не решилась назначить – фол в атаке увидела госпожа Катерина.

Простая атака прошла на 67-й минуте. Вербича отрезали, Сидорчук отпустил Марлоса, который получил похожую откидку, как в первом тайме, и снова забил ударом в нижний угол. Кендзера ошибся в центре поля, Исмаили с Антонио издевательски легко разыграли стенку. Шабанов и Кендзера не поняли друг друга так, что снаряд угодил в перекладину, а Маркос добил в пустые. Сработала замена Каштру на все 100. Еще и Фернандо выскочил в штрафной Динамо сразу после замены, пронесло киевлян. Оригинальные ходы от Михайличенкв на 77-й. Русина заменил Караваев, Где Пена вместо Цитаішвілі. Итак, Вербич переходит в атаку.

Сидорчук подобрал мяч после выноса Пятова. Прицельно, но капитан Шахтера успел подняться на ноги и вытащить из угла. Где Пена замыкал навес Кендзером с 10 метров, очень неудачно. Коноплянка и Соломон вышли минут на 10 вместо Патрика и Тайсона. Отмечаем, что Каштру заменил всю линию атаки, но выход Антонио вместо Коваленко стал ключевым. Где Пена издали приложился. Удар для статистики в руки голкиперу. Миколенко попытался замкнуть стандарт, но стал очередной жертвой Пятова.

Напомним, ранее Кукушка одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

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