Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) рассказал, как можно победить чемпиона WBC/WBA/WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

«Думаю, что в бою с Ломаченко мог сделать больше. Добавить несколько уловок тут и там, возможно, по-другому подготовиться к поединку. Я искренне думаю, что мог достать Ломаченко.

В бою с таким боксером, как Василий, необходимо делать очень много разного. Ломаченко настолько умный и так настроен на свой план, что ты не можешь делать что-то одно.

Нужно постоянно менять свои действия, чтобы Ломаченко не просчитал твой ритм. Его можно достать один раз, но если не менять тактику, то затем больше не попадешь», – сказал Кэмпбелл, передает sport.ua

К слову, чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе американец Теофимо Лопес обрушился с матами на украинца Василия Ломаченко.

"Я вам сейчас расскажу об одной дерьмовой ситуации, о которой недавно узнал! Ломаченко ведет себя как су*ка и хочет сперва провести такой себе разогревочный бой. И после этого Top Rank и мне предлагает согласится на промежуточный бой.

На что это все похоже? У меня нет слов, но вы знаете, что я думаю: пошел нах*р! Мне никакие промежуточные бои не нужны. Мой разогрев будет с Ломаченко. Нет никаких других вариантов! Только так и не иначе!" – сказал Теофимо Лопес в эфире подкаста The Knockdown 3 Rule.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.

Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".