Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру
Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.
Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.
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Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.
Недавно мы писали, что украинский боксер, бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей.
Авторитетный журнал о боксе Thе Ring опубликовал рейтинг.
Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) – чемпион WBC и IBF
Александр Гвоздик (17-1, 14 КО)
Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) – чемпион WBA
Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО)
Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)
Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)
Баду Джек (22-3-3, 13 КО)
Маркус Браун (23-1, 16 КО)
Джо Смит (25-3, 20 КО)
Доминик Безель (30-1, 13 КО)
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.