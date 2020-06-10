Этого никто не ожидал

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Недавно мы писали, что украинский боксер, бывший чемпион мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) занимает второе место в обновленном рейтинге лучших полутяжей.

Авторитетный журнал о боксе Thе Ring опубликовал рейтинг.

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) – чемпион WBC и IBF

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО)

Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) – чемпион WBA

Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО)

Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)

Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)

Баду Джек (22-3-3, 13 КО)

Маркус Браун (23-1, 16 КО)

Джо Смит (25-3, 20 КО)

Доминик Безель (30-1, 13 КО)

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.