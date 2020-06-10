Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0-0, 8 KO) победил пуэрториканца Феликса Карабальо (13-1-2, 9 KO)
Бой состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, передает sport.ua
Стивенсон лидировал на протяжении поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу.
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Недавно мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.
Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.
Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.
Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.
Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.
А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.
Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.