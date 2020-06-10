Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0-0, 8 KO) победил пуэрториканца Феликса Карабальо (13-1-2, 9 KO)

Бой состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, передает sport.ua

Стивенсон лидировал на протяжении поединка и в шестом раунде нокаутировал соперника мощными ударами по корпусу.

Недавно мы писали, что бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN, а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.