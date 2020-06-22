Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала подтянутые формы
На фото красотка стоит в планке на одних руках. Кумейко собрала волосы в хвост, а сама была только в черном обтягивающем боди. На фото можно легко оценить подтянутую пятую точку Анастасии, которая без смущений ее продемонстрировала, что сделало фото еще и жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро", - подписала фото Анастасия.
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Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии. Все из-за того, что Анастасия выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Грация"
Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как развлекает себя по утрам.
На кадрах Анастасия позирует в белой рубашке и шортах, стоя дома на кухне перед стулом. Волосы Кумейко решила оставить в хвостике, чтобы не мешали танцу. Звезда добавила несколько рисунков на кадре, в особенности, бабочки вокруг лица.
Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья.
Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.
На снимке звезда позирует при входе на кухню абсолютно без белья, застыв в пикантной позе: закинув руку вверх и подогнув ногу. Однако ее поклонники не смогли высказаться об идеальном теле кумира.
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