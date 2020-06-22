Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, поразила шикарными формами в спортзале

Звезда следит за собой и активно занимается спортом, передает Politeka.net. Красотка не упускает момента сделать фото или видео со спортзала, разместив их в Инстаграм.

В этот раз красотка записала несколько сториз, представ в соблазнительном образе. Звезда надела розовую майку со значком известного бренда, черный корсет и серые лосины.

Розовая маечка отлично подчеркнула пышную грудь невесты знаменитости. Черный корсет поднял вверх прелести, а также подчеркнул стройную талию звезды. Серые лосины обтянули упругую пятую точку и бедра красивой формы. Также нельзя не заметить накаченные ножки звезды.

Джорджина фотографировала себя в зеркало, она улыбалась и выглядела свежо, в общем так и хочется сказать: "Ты вдохновляешь".

Посты не собрали много лайков. Вероятно, фанаты написали много комментариев в личной переписке.

Стоит отметить, что каждый пост Родригес набирает более миллиона лайков.

Напомним, Джорджина Родригес надела на себя спортивную одежду, накинув капюшон. Тесные леггинсы обтянули накаченные ягодицы и ножки.

Упругая пятая точка едва не разрывала лосины, и выглядела очень красиво. Модель позировала возле зеркала, растянувшись на шпагате.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес позировала в одном спортивном топе и лосинах, демонстрируя пышную фигуру во время отдыха между подходами.

Ее формы обтянул тесный лифчик, а туги лосины подчеркнули идеальный рельефы.

За сутки пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.

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