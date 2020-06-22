Промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес
Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.
«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына, кадры облетели сеть: на кого похож мальчик
Брежнева, Лорак, Асмус и другие звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Кароль, Лорак, Каменских и другие звезды, которые не стесняются своих форм: топ бесстыжих платьев
Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.
«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.
Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".