Ближайший соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес показал, как готовится к бою с украинцем
22-летний боксер запрыгнул на турник и легко исполнил десяток выходов на две руки.
К слову, Лопес внизу не разгибал руки, но даже при этом это отличный результат.
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К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.
«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.
Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".