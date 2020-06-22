Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи завоевала невероятную популярность не только благодаря своим занятиям спортом, но и идеальной внешностью

Сейчас на страницу красотки подписаны один миллион пользователей сети, которые активно следят за ее страницей, передает Politeka.net.

Красотка регулярно выкладывает посты с откровенными снимками.

Так, на одном из последних кадров Элли появилась в прозрачном купальнике и плавках. Пышная грудь была прикрыта цветной тканью, но сквозь нее все равно проглядывалось самое интимное. Серфингистка решила прикрыть сокровенное розовыми цветочками.

Шикарная Коффи распустила волосы, она смотрела в камеру голубыми глазами, в которых можно было утонуть.

В таком виде модель позировала на пляже. В посте она призналась, что у нее счастливый месяц тренировок.

За несколько дней пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали блондинку комплиментами и отмечали, что она очень горячая красотка.

Отметим, Элли-Джин Коффи уже в детстве решила стать профессиональной серфингисткой. Восемь лет назад она завоевала титул чемпионки на национальных соревнованиях и второе место на юношеском чемпионате мира.

Пару лет назад красотка попала в топ-20 мирового рейтинга серфингистов, однако получила травму и ее место стало ниже.

Красотка выкладывает в Инстаграм, в основном, фото в купальниках, что не оставляет равнодушным ни одного пользователя сети.

Пышные грудь и бедра, тонкая талия и подкаченные ножки - это тело создано для откровенных фото.

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