Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи завоевала невероятную популярность не только благодаря своим занятиям спортом, но и идеальной внешностью 

Сейчас на страницу красотки подписаны один миллион пользователей сети, которые активно следят за ее страницей, передает Politeka.net

Красотка регулярно выкладывает посты с откровенными снимками. 

Так, на одном из последних кадров Элли появилась в прозрачном купальнике и плавках. Пышная грудь была прикрыта цветной тканью, но сквозь нее все равно проглядывалось самое интимное.  Серфингистка решила прикрыть сокровенное розовыми цветочками. 

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Шикарная Коффи распустила волосы, она смотрела в камеру голубыми глазами, в которых можно было утонуть. 

В таком виде модель позировала на пляже. В посте она призналась, что у нее счастливый месяц тренировок. 

За несколько дней пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети засыпали блондинку комплиментами и отмечали, что она очень горячая красотка. 

Отметим, Элли-Джин Коффи уже в детстве решила стать профессиональной серфингисткой. Восемь лет назад она завоевала титул чемпионки на национальных соревнованиях и второе место на юношеском чемпионате мира.

Пару лет назад красотка попала в топ-20 мирового рейтинга серфингистов, однако получила травму и ее место стало ниже. 

Красотка выкладывает в Инстаграм, в основном, фото в купальниках, что не оставляет равнодушным ни одного пользователя сети. 

Пышные грудь и бедра, тонкая талия и подкаченные ножки - это тело создано для откровенных фото. 

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