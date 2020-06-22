Американский боксер и чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) показал, как работает на мешке
Многие эксперты отметили, что американец за время карантина набрал вес и сейчас с трудом похож на легковеса (до 61,235 кг).
К слову, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что ждет от боя против Теофимо Лопеса.
«Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.
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Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы», - заявил Ломаченко.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Также Politeka писала, что победу Ломаченко в бою с Лопесом показали в сети: зрелищные кадры.
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".